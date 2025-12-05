Maneja de manera peligrosa, evadió el control policial y fue detenido

Villa Carlos Paz
Maneja de manera peligrosa, evadió el control policial y fue detenidoTras una persecución, lograron impedir que el conductor continuara su marcha.
En la madrugada de hoy, personal policial de la departamental Punilla, en conjunto con inspectores municipales de Villa Carlos Paz, detuvo a un joven de 18 años durante un operativo por realizar maniobras peligrosas.
Alrededor de las 02:00 horas, mientras se realizaba el recorrido de control, el personal actuante observa a un joven conduciendo sin cachas y realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros. Al evadir el control, se inició un operativo cerrojo que culminó en calle Seneca y San Roque Peña.
Al momento de la detención, se constató que el joven carecía de carnet de conducir. Fue aprehendido y se le secuestró la motocicleta. El joven fue trasladado a la sede policial, quedando a disposición del Magistrado Interviniente.