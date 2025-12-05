Villa Carlos Paz

Maneja de manera peligrosa, evadió el control policial y fue detenido

Tras una persecución, lograron impedir que el conductor continuara su marcha.
viernes, 5 de diciembre de 2025 · 09:47

En la madrugada de hoy, personal policial de la departamental Punilla, en conjunto con inspectores municipales de Villa Carlos Paz, detuvo a un joven de 18 años durante un operativo por realizar maniobras peligrosas. 

Alrededor de las 02:00 horas, mientras se realizaba el recorrido de control, el personal actuante observa a un joven conduciendo sin cachas y realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros. Al evadir el control, se inició un operativo cerrojo que culminó en calle Seneca y San Roque Peña.

Al momento de la detención, se constató que el joven carecía de carnet de conducir. Fue aprehendido y se le secuestró la motocicleta. El joven fue trasladado a la sede policial, quedando a disposición del Magistrado Interviniente.

 

 

