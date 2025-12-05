Maniobra fallida: un camión terminó inclinado frente a un supermercado

Esta mañana, un camión Mercedes Benz quedó ladeado frente al depósito de un supermercado ubicado en avenida Vélez Sarsfield al 6500, en Bº Comercial. El vehículo terminó apoyado sobre sus ruedas derechas luego de que una maniobra de retroceso derivara en la caída dentro de una canaleta.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor retrocedía para ingresar al depósito cuando, por motivos que aún se investigan, no advirtió el desnivel existente en el acceso. Una de las ruedas cayó en la canaleta y el camión quedó inclinado, con parte de su carga de fiambres aún en el interior.

El chofer, un hombre mayor de edad, no sufrió lesiones. Personal policial trabajó en el lugar para organizar el tránsito y supervisar las tareas necesarias para retirar el vehículo con seguridad.