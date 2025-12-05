“Me silenciaron, me amenazaron”: el desgarrador relato de una madre del jardín

En medio de la protesta que se desarrolló esta tarde frente al colegio parroquial de barrio La Quinta, una madre tomó la palabra y, visiblemente afectada, compartió un testimonio que provocó un profundo silencio entre los presentes. La mujer relató que su hija, de apenas tres años, le confesó frases que interpretó como signos de una situación de vulneración dentro del jardín.

“Me silenciaron, me amenazaron”.

Una madre de Carlos Paz contó entre lágrimas lo que sufre en medio de las denuncias por presuntos abusos en el jardín parroquial. https://t.co/1LBgZbUFik pic.twitter.com/brha3hkxqA — EL DIARIO (@diariocarlospaz) December 5, 2025

"Me silenciaron, me amenazaron’”, expresó con la voz quebrada, conteniendo las lágrimas mientras era acompañada por otras familias. Su testimonio se volvió uno de los momentos más fuertes de la jornada, y buscó darle contexto a la denuncia que, según explicó, surgió a partir de conductas y expresiones que no eran habituales en la niña.

Noticias Relacionadas Carlos Paz: padres intentan ingresar al jardín parroquial tras denuncias de abusos

La madre sostuvo que su hija es la más pequeña de su sala y que, pese a su corta edad, pudo expresar en palabras simples algo que la familia interpretó como una alerta. “Si una nena de tres años es capaz de decir que algo estaba pasando, yo como mamá tengo la obligación de alzar su voz. No puedo quedarme callada”, afirmó frente a cámaras.

El relato tuvo lugar mientras las familias reclamaban respuestas a las autoridades educativas y pedían que el representante legal del establecimiento diera explicaciones. La protesta se mantiene en el marco de las denuncias por presuntos abusos contra niños del jardín parroquial, que ya derivaron en una causa judicial con intervención de las fiscalías de Segundo y Tercer Turno.

La declaración de esta madre se suma a otros testimonios que comenzaron a hacerse públicos en las últimas horas, en un contexto de creciente preocupación, demanda de transparencia y pedido de acompañamiento institucional para las familias afectadas.