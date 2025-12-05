“No sabemos a quién culpar. No tenemos ningún dato y solo pedimos que se investigue”

Las denuncias por presuntos abusos contra niñas de tres y cuatro años en el jardín parroquial de barrio La Quinta derivaron en una de las movilizaciones más significativas de los últimos años en Carlos Paz. Más de 150 padres se reunieron frente al colegio, en un clima de profunda angustia y tensión, para exigir que la institución entregue información, facilite las cámaras de seguridad y colabore plenamente con la Justicia.

El caso salió a la luz luego de que dos madres detectaran conductas y manifestaciones en sus hijas que derivaron en la radicación de denuncias penales. Según expresaron las familias, las niñas mostraron coincidencias en lo que relataron, lo que encendió las alertas y motivó la intervención del abogado querellante, la presentación formal en Fiscalía y el pedido de múltiples pericias: ADN, Cámara Gesell y evaluaciones psicológicas.

En este contexto, una de las madres tomó la palabra para transmitir la sensación de incertidumbre con la que están atravesando la situación. Lo hizo con serenidad, pero con la firmeza de quien exige una investigación seria y sin obstáculos.

“Nosotros hoy nos reunimos porque queremos que esto se investigue, que se visibilice, que se le dé la importancia que tienen los niños. Los niños expresan coincidencias y eso no se puede dejar pasar”, sostuvo.

La mujer aclaró que no saben a quién culpar, no porque pretendan resguardar a alguien, sino porque no existe un dato, un nombre o un elemento concreto que permita identificar a una persona. “Hoy no sabemos a quién culpar. No tenemos ningún nombre ni apellido, no sabemos qué pasó ese día. Lo único que pedimos es que se investigue, que se aporten las cámaras de seguridad, que nos muestren, que se ayude a saber qué pasó”, afirmó.

Subrayó además que las niñas, debido a su corta edad, no pueden expresar con precisión identidades o roles. “Son muy chiquitas. No pueden poner en palabras exactas quién fue. Eso genera una sensación enorme de incertidumbre para cualquier mamá”, relató.

Consultada sobre el origen de las denuncias, confirmó que todas señalan el mismo ámbito: el jardín. También explicó que mantuvo varias reuniones con el colegio. “Las directoras me atendieron, me escucharon, pero están limitadas. No tienen respuestas. Están esperando a la Justicia”, expresó.

Por último, confirmó que las niñas están bajo acompañamiento terapéutico, medida que consideran fundamental mientras la causa continúa bajo secreto de sumario y las familias aguardan avances concretos por parte de la Fiscalía de Tercer Turno.

La comunidad educativa sigue en estado de máxima sensibilidad, mientras padres y madres sostienen su pedido central: claridad, acceso a las cámaras y una investigación completa que determine qué ocurrió con las niñas ese día.