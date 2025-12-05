Tragedia en Carlos Paz: Una joven de 23 años murió en un choque en avenida Cárcano

Un grave siniestro vial ocurrió esta tarde en la intersección de avenida Cárcano y Gambarte, donde una moto Brava 110 en la que circulaban dos jóvenes chocó con un colectivo de Fono Bus. Según los primeros datos, la joven que viajaba como acompañante, de aproximadamente 23 años, falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto. El joven que manejaba la moto tenía 16 años, y lo hacía en un vehículo de un amigo.

El conductor de la moto fue asistido y trasladado para su evaluación médica. Personal policial dispuso un corte preventivo de tránsito para facilitar el trabajo sanitario y las tareas de las unidades intervinientes.

Bomberos, servicios de emergencia y fuerzas de seguridad aseguraron el sector mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica y las instrucciones del Magistrado interviniente. Las causas que provocaron el choque serán establecidas por las pericias accidentológicas.

Fuentes cercanas confirmaron que la joven fallecida era hija de Marcelo Vidosa, dirigente del sur de Punilla quien se encontraba en el lugar.