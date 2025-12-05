Tres delincuentes detenidos cuando intentaban ingresar a un comercio

En horas de la siesta, tres personas fueron detenidas en barrio El Bamba de la localidad de Estancia Vieja luego de que intentaran ingresar a robar a una despensa.

Gracias al rápido accionar policial, las personas fueron sorprendidas en el lugar. Cuando el personal llegó al comercio, encontró a los delincuentes en la parte trasera del local, uno de ellos en el techo y otro al costado en una motocicleta Brava 110 cc listo para darse a la fuga.

La policía procedió a la aprehensión de una mujer de 33 años y dos dos hombres de 32 y 40 años por violación de domicilio. Se secuestró la motocicleta y se procedió a la detención de los individuos.