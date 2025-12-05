 Un policía detenido tras caer una banda narco que ingresaba drogas a la cárcel.

En una amplia investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron una organización narco, detuvieron a siete personas (tres hombre y cuatro mujeres mayores de edad) e incautaron elementos vinculados a la causa en la ciudad de Cruz del Eje.

Los allanamientos fueron vertidos de manera simultánea sobre calles Miguel López, José Hernández y Pablo Pizarro, de los barrios Marechal y Central Norte de la ciudad de Cruz del Eje. Además, se realizó un operativo en la localidad de Las Playas. La mayoría de las viviendas eran utilizadas para el acondicionamiento de los envoltorios de drogas. Colaboró Policía Caminera, con distintos tipos de informaciones.

En simultáneo, se desarrolló un importante dispositivo en las celdas 23 y 26, del Pabellón E31 del Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje. En conjunto con el personal del servicio penitenciario, se logró el secuestro de varias dosis de cocaína y diversos elementos probatorios. Dos presos quedaron imputados.

En el total de los domicilios, se secuestraron varias dosis de marihuana, dos plantas de cannabis sativa, dinero, tres armas de fuego (calibre 9, 22 y 38), 35 municiones, dos cargadores, un chaleco perteneciente a la Policía de Córdoba, una balanza digital, una motocicleta y una cámara de seguridad.

Para destacar, el modus operandi de la organización desbaratada era traer la droga de Córdoba Capital, armar los envoltorios de los estupefacientes y por último, arrojarlos directamente a la cárcel. Según investigaciones, el encargado de llevar la droga desde Capital hasta Cruz del Eje es un sujeto perteneciente a la Policía de Córdoba. Esa misma fuerza, lo detuvo en la ciudad del norte cordobés.

Entre sus pertenencias, se incautaron varias dosis de cocaína. Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, encabezada por el Fiscal Martín Torés, ordenaron la remisión de todo lo secuestrado y el traslado de la organización a sede judicial por Comercialización Agravada de Estupefacientes.