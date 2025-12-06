Accidente fatal: el conductor de la motocicleta es un menor de 16 años

En horas de la tarde, una trágica muerte enlutó la zona sur luego de que una moto donde se conducían dos personas impactara contra un colectivo de la empresa Fono Bus en Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz y perdiera la vida una joven de 23 años, hija del reconocido dirigente Marcelo Vidosa.

La moto, una Brava 110 color blanca, era conducida por un joven de 16 años que fue trasladado al Hospital Sayago con algunos raspones, mientras la joven que viajaba de acompañante perdió la vida en el lugar. Según las primeras informaciones que trascendieron, la moto pertenecía a un amigo de 18 años, el cual se la había prestado.

Varios testigos del accidente aseguran que el menor venía manejando a "alta velocidad, haciendo maniobras peligrosas", y que no habría alcanzado a frenar a tiempo cuando impactó con el colectivo interurbano de la empresa Fono Bus y que cruzó el "semáforo en rojo", unos metros antes del accidente. Todo esto será parte de la investigación.

Las cámaras y las pericias llevadas a cabo por la Policía Judicial deberán determinar si realmente fue como cuentan algunos testigos así o qué sucedió en el lugar trágico accidente.