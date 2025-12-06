Allanan un camping en Nono y detienen a dos hermanos acusados de vender drogas

Una investigación de tres meses derivó en un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la localidad de Nono, donde se allanaron una vivienda y un camping situado sobre calle José Recalde. Durante la intervención fueron detenidas siete personas —seis hombres y una mujer— y se secuestraron distintos tipos de estupefacientes y elementos vinculados a la actividad investigada.

Entre la vivienda y los 14 monoambientes del camping, los equipos incautaron varias dosis de marihuana y cocaína, además de 35 plantas y 122 semillas de cannabis sativa, sustancia de corte, una balanza digital, dos automóviles y una suma de dinero que incluía $571.000 y 420 dólares.

Las actuaciones señalan como principales investigados a dos hermanos, propietarios del predio, quienes habrían comercializado droga dentro del camping y permitido su consumo en el lugar. Según la pesquisa, también realizaban entregas pactadas previamente con clientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores ordenó el secuestro de todos los elementos hallados y el traslado de los dos hermanos bajo la imputación de Comercialización de Estupefacientes, mientras que los otros cinco detenidos mayores de edad quedaron imputados por Tenencia Simple.