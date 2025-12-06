Anuncian lluvias muy intensas y acumulados de hasta 80 mm en Córdoba

El Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba informó que, debido al ingreso de aire cálido, húmedo e inestable, podrían desarrollarse tormentas y precipitaciones desde esta tarde/noche y extenderse hasta la mañana del lunes en distintos sectores de la provincia.

El organismo precisó que los acumulados estimados se ubicarían entre 50 y 80 milímetros, lo que podría provocar disminución marcada de visibilidad, calzadas resbaladizas y crecidas repentinas en los ríos serranos.

Frente a este escenario, se recomendó circular con precaución, evitar cruces de vados y mantenerse atento a la evolución de los avisos oficiales.