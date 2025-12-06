Asalto a un conductor: un detenido en la calle y un menor hallado en un ropero

Un operativo realizado en barrio Ciudad de Mis Sueños terminó con la detención de un hombre y un menor vinculados a un asalto cometido contra un conductor de aplicación de viajes. La intervención ocurrió en manzana 23, lote 37, donde ambos fueron trasladados a la sede policial.

Durante el procedimiento se secuestraron diversos elementos que habrían sido sustraídos al damnificado: un arma blanca, teléfonos celulares, tres gatos hidráulicos, una llave cruz, una manija de criquet y una suma de dinero.

El hombre fue detenido en la vía pública, mientras que el menor fue encontrado dentro de un ropero de una vivienda cercana. Al ser descubierto, se abalanzó sobre el personal policial y lesionó a uno de los efectivos.

Mientras se desarrollaba la intervención, algunos vecinos arrojaron objetos contra los uniformados, lo que motivó el uso de armamento menos letal. No se registraron heridos entre los presentes.