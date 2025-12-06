Bomberos de La Cumbre denunciaron que su mascota Bipo fue herida con gomeras

Una situación de maltrato animal se registró el 3 de diciembre en La Cumbre, cuando tres menores dispararon con gomeras contra Bipo, la perra perteneciente a los Bomberos Voluntarios de la localidad. El ataque le provocó un golpe en la cabeza y otro en una de sus patas traseras, dejándola mareada, debilitada y desorientada durante gran parte del día.

Desde el cuartel informaron que Bipo incluso llegó a perder el equilibrio y permaneció acostada más tiempo del habitual debido a las lesiones sufridas. Al día siguiente fue asistida por el veterinario Pablo Freire, quien confirmó que la perra está evolucionando favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

El episodio generó preocupación en la comunidad y reabrió el debate sobre la necesidad de educar a los niños en el respeto por la vida, tanto humana como animal. Desde Bomberos destacaron que las gomeras no son un juego y que es fundamental acompañar y orientar a los menores para evitar situaciones de daño.