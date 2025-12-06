Carlos Paz: Un auto chocó un pilote y otro vehículo lo impactó en San Martín

Un accidente múltiple ocurrido esta madrugada en la intersección de Avenida San Martín y Villalobos movilizó a personal policial, inspectores municipales y un servicio de emergencias. El episodio comenzó cuando un hombre de 31 años, al mando de un VW Gol, perdió el control del vehículo y terminó contra un pilote de cemento ubicado sobre la traza.

Instantes después, el Gol fue impactado por un Chevrolet Zafira, lo que generó daños adicionales y obligó a interrumpir momentáneamente la circulación. El conductor del primer automóvil fue asistido por personal médico, que evaluó su condición en el lugar.

Durante las tareas en la zona, inspectores municipales practicaron un control de alcoholemia al hombre que había chocado contra el pilote, el cual arrojó resultado positivo. Los vehículos quedaron bajo disposición preventiva mientras se avanzaba en las actuaciones correspondientes.

Efectivos del CAP Carlos Paz permanecieron en el sector para asegurar el tránsito y continuar con la investigación de las circunstancias que derivaron en el siniestro.