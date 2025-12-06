Caso Silvia Gallardo: prventiva para la hija y el yerno mientras esperan juicio

La Fiscalía de Instrucción de Villa Dolores, a cargo de María Eugenia Ferreyra, dictó la prisión preventiva para Micaela Yamila Gallardo y su pareja, Hugo Alberto Suárez, principales acusados del homicidio de Silvia Gloria Gallardo, ocurrido en febrero de 2012 en Yacanto, departamento San Javier.

La decisión implica que ambos permanecerán detenidos mientras avanza el proceso hacia el juicio oral. Según la fiscalía, Micaela Gallardo fue imputada como presunta coautora de homicidio calificado por el vínculo, al tratarse de su madre. Suárez, en tanto, quedó acusado como presunto coautor de homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio) y por el vínculo.

De acuerdo con la instrucción, los dos acusados habrían sostenido durante años una versión destinada a simular una desaparición voluntaria, con el objetivo de entorpecer la investigación y obtener impunidad. La resolución de la fiscalía marca un nuevo avance en un expediente que lleva más de una década en trámite.