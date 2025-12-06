Centro Ambiental: el incendio ocurrió con el galpón cerrado y ya retomó su actividad

El Municipio de Villa Carlos Paz informó que este mediodía se produjo un incendio en uno de los galpones del Centro Ambiental, específicamente en el sector destinado a la línea de separación de residuos secos. El espacio se encontraba cerrado, ya que la clasificación se realiza únicamente de lunes a viernes.

Según se confirmó, dentro del galpón no había material de ningún tipo, ya que la planta no opera durante los fines de semana. En el interior solo se encontraba una máquina perteneciente al sistema de separación, lo que permitió descartar la presencia de plásticos u otros residuos como posible origen del fuego.

El incendio fue extinguido por completo y ahora se realizarán las pericias para determinar el punto de inicio. Una vez asegurado el sector, el Centro Ambiental retomó su funcionamiento habitual en las otras áreas operativas.