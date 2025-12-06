Chocaron un auto y una moto en barrio La Quinta

Un choque entre un automóvil y una motocicleta se registró alrededor de las 18.20 en calle Boudelaire, en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz. Según el informe policial, un hombre de 34 años que conducía un VW Gol fue impactado por una Honda Wave 110cc manejada por un joven de 18 años.

Tras la colisión, no se constataron lesiones entre los involucrados. El motociclista se negó a recibir atención médica al no presentar síntomas, mientras que el conductor del automóvil informó que el impacto se produjo por razones que aún deben establecerse.

Luego de intercambiar datos de seguro, ambos continuaron su marcha. Personal policial trabajó en el lugar para verificar la situación y normalizar el tránsito.