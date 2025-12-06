Cordobeses en alerta: una patrulla detuvo a un presunto violador en barrio General Paz

Mientras realizaban un patrullaje habitual en la zona, los efectivos fueron alertados de manera presencial por un vecino que reconoció en la vía pública al presunto autor del hecho ocurrido el día anterior.

Gracias a este aviso, el móvil actuante procedió al control del joven de 23 años y, de inmediato, se hizo presente el personal de la unidad que había intervenido inicialmente, quienes confirmaron el reconocimiento. La detención tuvo lugar en Av. General Álvarez de Arenales al 500.

La presencia de móviles móviles que patrullan la zona y la participación activa de los vecinos resultó fundamental para la rápida identificación y aprehensión del sospechoso.

Solo en el último mes de noviembre, el programa recibió más de 5.000 reportes de vecinos, logró el secuestro de 103 vehículos y 24 armas, además de brindar asistencia en 36 llamadas de urgencia.