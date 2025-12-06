Desbaratan en Cruz del Eje una organización que arrojaba droga dentro del complejo carcelario

Una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal derivó en un amplio operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que permitió desarticular una organización dedicada al ingreso de droga al Complejo Carcelario N.º 2 de Cruz del Eje. Siete personas —tres hombres y cuatro mujeres— fueron detenidas en distintos allanamientos realizados de manera simultánea.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en calles Miguel López, José Hernández y Pablo Pizarro, en los barrios Marechal y Central Norte de Cruz del Eje, además de un operativo en la localidad de Las Playas. Según la investigación, varias de estas casas eran utilizadas para acondicionar los envoltorios de droga antes de arrojarlos hacia el interior de la cárcel. Policía Caminera colaboró aportando distintos tipos de información al avance de la causa.

Al mismo tiempo, equipos de la FPA trabajaron dentro del penal, en las celdas 23 y 26 del pabellón E31, donde se secuestraron dosis de cocaína y otros elementos probatorios. Dos internos quedaron imputados.

En el total de los domicilios allanados se incautaron varias dosis de marihuana, dos plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, tres armas de fuego —calibres 9, 22 y 38—, 35 municiones, dos cargadores, un chaleco de la Policía de Córdoba, una balanza digital, una motocicleta y una cámara de seguridad.

La investigación determinó que la organización traía la droga desde Córdoba capital, armaba los envoltorios en viviendas cercanas al complejo y luego los arrojaba hacia el interior del establecimiento penitenciario. Una de las casas estaba ubicada de manera colindante al muro del penal.

Además, según los datos reunidos, la persona encargada de trasladar la droga desde la capital hacia Cruz del Eje es un integrante de la Policía de Córdoba, quien fue detenido en la misma ciudad del operativo. Entre sus pertenencias se hallaron varias dosis de cocaína.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, a cargo del fiscal Martín Torés, ordenó la remisión de todo el material incautado y el traslado de la organización a sede judicial bajo la imputación de Comercialización Agravada de Estupefacientes.