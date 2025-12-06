Detienen a un hombre y a un menor tras asaltar a un chofer de aplicación

Un hombre mayor de edad y un menor fueron detenidos este viernes durante un operativo policial en barrio Ciudad de Mis Sueños, donde también se recuperaron distintos elementos robados tras un ilícito cometido contra un conductor de una aplicación de viajes.

El procedimiento se llevó a cabo en la manzana 23, lote 37, donde personal policial logró aprehender al sospechoso mayor en la vía pública. Minutos después, los uniformados localizaron al menor escondido dentro de un ropero en una vivienda cercana. Según fuentes policiales, al ser descubierto, el joven se abalanzó sobre uno de los efectivos y le provocó lesiones.

Durante la intervención, la Policía secuestró un arma blanca, varios teléfonos celulares, tres gatos hidráulicos, una llave cruz, una manija de criquet y una suma de dinero que habría sido sustraída al chofer asaltado.

Mientras se desarrollaba el operativo, algunos vecinos arrojaron objetos contra el personal policial, lo que obligó a los agentes a utilizar armamento menos letal. No se registraron heridos entre los presentes.