Detuvieron a dos naranjitas tras daños a un auto y agresión a un policía

Incidente en Nueva Córdoba
Detuvieron a dos naranjitas tras daños a un auto y agresión a un policíaUn hombre y una adolescente fueron reducidos en calle Independencia al 500 luego de provocar destrozos en un Chevrolet Onix y atacar a un efectivo que intervino en el lugar.
Un hombre y una adolescente fueron detenidos esta tarde en barrio Nueva Córdoba, tras un violento episodio registrado en calle Independencia al 500. La intervención policial comenzó cuando un automovilista informó que dos naranjitas habían dañado su Chevrolet Onix durante una discusión.
Según relató el conductor, uno de ellos le dio una patada al vehículo, provocando abolladuras. Cuando los efectivos llegaron al lugar, la joven rompió el espejo retrovisor del rodado y luego agredió a uno de los policías que intentó detenerla para frenar su conducta.
Durante el procedimiento se secuestró un chaleco reflectivo utilizado para el cuidado informal de autos. Ambos quedaron a disposición del sistema judicial.