Dos jóvenes resultaron heridas tras un impacto con un automóvil en Carlos Paz

Un incidente ocurrido anoche en 9 de Julio y Luther King dejó a una mujer de 22 años y a una joven de 18 con heridas luego de que la motocicleta en la que circulaban se viera afectada por la apertura de la puerta de un automóvil estacionado.

Según el informe policial, un hombre de 43 años había detenido su Chevrolet Corsa y, al abrir la puerta, generó el impacto con la motocicleta Corven 110cc conducida por la mujer. El golpe provocó que ambas ocupantes terminaran con traumatismos en la pierna izquierda.

Las dos jóvenes fueron trasladadas al hospital local para su atención. La policía secuestró los vehículos involucrados y dejó las actuaciones a disposición de la justicia, mientras se determinan las circunstancias exactas del hecho.