El incendio en el Centro Ambiental se agravó y se sumaron más dotaciones

El incendio que se desató esta siesta en el Centro Ambiental de Villa Carlos Paz escaló rápidamente luego de comenzar en el área de separación de plásticos, una zona de alta carga de combustión que permitió que las llamas se propagaran con velocidad hacia otros sectores operativos del predio.

Ante el empeoramiento del escenario, se sumaron dotaciones de Icho Cruz, Carlos Paz, Tanti, San Antonio de Arredondo, además de un móvil de la Agrupación Serrana y equipos de Cosquín, que trabajan de forma coordinada para evitar que el fuego alcance más galpones y maquinarias.

Camiones cisterna mantienen un flujo constante de agua para sostener el combate en distintos frentes, mientras columnas densas de humo se elevan sobre el complejo y son visibles desde varios barrios de la ciudad.

Personal municipal colabora en la logística de ingreso y en la protección de áreas sensibles del predio, mientras continúan las maniobras de ataque y enfriamiento. No hay información oficial sobre lesionados, y el operativo sigue activo sin indicios de reducción por el momento.

.