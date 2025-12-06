Falleció Silvano “Chiquito” Altamirano, histórico vecinalista de La Quinta

La comunidad de Carlos Paz despidió con pesar a Silvano “Chiquito” Altamirano, un histórico vecinalista que dejó una huella profunda en el Centro Vecinal La Quinta Cuarta Sección. Con años de trabajo, compromiso y una marcada vocación de servicio, Altamirano dedicó gran parte de su vida a mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio.

Instituciones y referentes comunitarios destacaron su calidez humana, su disposición constante para colaborar y la dedicación con la que asumió cada una de las tareas vinculadas al desarrollo del sector. Desde la Comisión del Centro Vecinal Colinas expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia en este momento de dolor.

El nombre de Silvano Altamirano permanecerá asociado al trabajo barrial y a la construcción colectiva que caracterizó su paso por la vida comunitaria.