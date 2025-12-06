Imputaron al joven por el choque fatal en Cárcano

La tragedia que ocurrió ayer a la tarde en la intersección de avenida Cárcano y Gambarte sumó novedades judiciales. Un joven de 16 años, quien manejaba la moto Brava 110 que chocó contra un colectivo de Fono Bus, fue imputado por homicidio culposo, confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por la Fiscalía, el adolescente venía realizando maniobras peligrosas y habría cruzado un semáforo en rojo instantes antes del impacto. Debido a su edad, no quedó detenido, pero quedó formalmente notificado de la imputación.

La tragedia se desató cuando la moto, en la que viajaban dos jóvenes, impactó con el colectivo. La acompañante, de 23 años, murió en el lugar a causa de las graves lesiones. La chica era hija de Marcelo Vidosa, dirigente del sur de Punilla, quien llegó al sitio mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

El conductor de la moto fue trasladado para su evaluación médica. La policía efectuó un corte preventivo del tránsito y los equipos de emergencia trabajaron para asegurar la zona hasta la llegada de Policía Científica y las instrucciones del magistrado interviniente. Las pericias accidentológicas buscan reconstruir con precisión cómo ocurrió el choque y qué variables intervinieron en la secuencia final.