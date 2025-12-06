La Falda se moviliza para ayudar a Martina, una niña de 2 años en tratamiento oncológico

Continúa en marcha la colecta solidaria para ayudar a Martina, una niña de dos años de La Falda que fue diagnosticada con leucemia y debe recibir tratamiento oncológico en la ciudad de Córdoba. La familia enfrenta gastos de alojamiento y movilidad mientras la pequeña es atendida en el Hospital Privado, donde se le aplica un nuevo ciclo de quimioterapia.

Julieta Albisu, una de las vecinas que impulsa la campaña, explicó a Punilla Informa que se están vendiendo rifas y que numerosos comercios y particulares donaron premios para sumar al esfuerzo comunitario. “Toda ayuda es bienvenida”, expresó.

Martina había recibido quimioterapia hasta octubre, pero la enfermedad regresó y debió reiniciar el tratamiento, por lo que la familia permanece en Córdoba durante los días de internación y controles.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias juli.albisu (Mercado Pago).

Consultas y coordinación: 351 802-2056 (María Julieta Albisu).

La colecta continúa abierta y la comunidad de Punilla se mantiene movilizada para acompañar a la familia en este difícil proceso.