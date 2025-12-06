Lograron contener el incendio en el Centro Ambiental

Un importante incendio estructural se desató este sábado por la tarde en el Centro Ambiental ubicado en la Variante Costa Azul, generando una rápida y masiva intervención de dotaciones de bomberos de distintas localidades de Punilla.

El incendio habría iniciado en un galpón que no se encontraba operativo y no hubo personas lesionadas afortunadamente. El incendio se encuentra controlado y las tareas se centran en el enfriamiento del sector y el escombrado,

Según informó Marcos Torletti, bombero voluntario "En primer instancia acudieron al lugar dos unidades pesadas con ocho bomberos, encontrándose con un incendio “totalmente declarado”, que involucraba materiales inflamables e hiperinflamables.

Ante la magnitud del siniestro, se solicitó refuerzos a cuarteles aledaños, sumándose bomberos voluntarios de Tanti, Icho Cruz, Bialet Massé y Cosquín, además de personal de ETAC. También colaboraron camiones cisterna provenientes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo e Icho Cruz, debido a la gran demanda de agua para combatir las llamas.

Los daños fueron de tipo estructural, afectando principalmente a un galpón de grandes dimensiones que cuenta con varios aleros y sectores interconectados. “Aparentemente el incendio se habría iniciado por un vehículo y luego se propagó al resto de las áreas del galpón”, explicó. Asimismo, destacó que el fuego estuvo a punto de extenderse hacia el monte serrano, aunque fue contenido a tiempo, evitando así un posible incendio forestal.