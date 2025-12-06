Marcharon por el crimen de Samuel: “No se puede matar a una persona así” dijo la hermana

La movilización convocada en Parque Siquiman para pedir justicia por la muerte de Samuel Tobares llegó esta tarde a la comisaría local, tras un recorrido pacífico de casi tres kilómetros por la colectora de la Ruta 38. Más de 300 personas acompañaron a la familia sin interrumpir la circulación vehicular sobre la vía principal.

Más de 300 personas marcharon en Parque Siquiman por el crimen de Samuel Tobares. Avanzaron por la colectora hasta la comisaría. La familia pidió justicia y cambiar la carátula. “No se puede matar a una persona así”, dijo una de sus hermanas. pic.twitter.com/Z7WFxlIyFD — EL DIARIO (@diariocarlospaz) December 6, 2025

En el inicio de la marcha, Jessica —hermana del joven— agradeció el apoyo y explicó qué motiva el reclamo. “Nos juntamos porque queremos justicia por todo lo que hicieron. No se puede matar a una persona así. Nadie se merece lo que le hicieron a mi hermano, y mucho menos él, que trabajaba todos los días y lo único que hacía era pelearla para sacar adelante a su familia. Él venía de laburar, nada más. Esa fue siempre su vida: trabajar, estar con los suyos, pensar en cómo mejorar. Por eso es tan doloroso lo que pasó”, expresó.

También confirmó que la Fiscalía recibió a su madre. “La atendieron, pero casi no le pudieron decir nada porque todo está bajo secreto. Y eso también angustia, porque queremos respuestas claras. Queremos saber qué hicieron, cómo fue, por qué actuaron así”, señaló.

Durante la marcha, Jessica destacó la importancia del acompañamiento vecinal. “Agradecemos a cada persona que hoy está acá, a quienes vinieron y también a quienes no pudieron venir pero están pendientes. Ese apoyo se siente. Nosotros también queremos salir a la calle tranquilos. Yo vengo a Siquiman a visitar a mi mamá y no me siento segura. Tengo más miedo de un policía que de un ladrón, porque el ladrón te roba y la policía te mata. Vamos a seguir manifestándonos porque queremos justicia y la verdad,” sostuvo.

Abigail, otra de las hermanas, pidió que se agrave la carátula y planteó dudas sobre la actuación policial. “Le estamos pidiendo al fiscal que cambie la carátula. Y también preguntarnos por qué no estuvo la seguridad local, siendo que siempre están de día, de noche, a la mañana. ¿Por qué no estuvieron?”, manifestó.

Sobre cómo continúa la familia, describió el impacto emocional. “Es muy difícil. No podemos hacer el duelo como corresponde y tenemos muchos sentimientos cruzados. Queremos justicia, queremos la verdad y a la vez está el dolor de no tenerlo. No lo vamos a escuchar más. En esta tierra no va a estar más con nosotros y eso nos angustia mucho. Él era muy compañero, el más carismático, el más atento.”

La joven recordó además sus actividades en redes sociales. “Desde hace años comenzó con esa aventura de viajar. Le gustaba, pero cada tanto venía a ver a la familia. Siempre estaba presente.”

El caso mantiene a dos policías detenidos e imputados por homicidio preterintencional, mientras la querella solicita que la acusación sea agravada. La autopsia confirmó que Samuel sufrió múltiples golpes durante un control policial.