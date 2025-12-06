Ruta 14: cayó un joven con pedido de captura durante un control vial

Un control rutinario de la Policía Caminera realizado esta mañana sobre la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 121 en el departamento San Javier, terminó con la detención de un joven de 27 años que registraba un pedido de captura vigente por diversas causas penales.

El conductor, domiciliado en Córdoba capital y al mando de un Fiat Qubo, fue identificado durante un operativo preventivo en el Puesto Villa Dolores. Al verificar sus datos, los efectivos confirmaron que tenía requerimientos judiciales por hurto, lesiones leves calificadas, robo y coacción. Además, contaba con un pedido de paradero por otras causas vinculadas a lesiones leves y resistencia a la autoridad.

Tras la verificación, el hombre fue trasladado y quedó a disposición del Magistrado interviniente para continuar con el proceso judicial correspondiente.