Tanti: un joven fue hospitalizado tras un choque entre motos

Un choque entre dos motocicletas ocurrido alrededor de las 18.30 en el camino a Flor Serrana, en Tanti, dejó como saldo un joven de 19 años herido. El siniestro se registró cuando una Corven Triax 150cc, conducida por el joven, colisionó con una Honda Wave 110cc manejada por un hombre de 29 años.

A raíz del impacto, el conductor de la Corven sufrió un traumatismo cervical y fue asistido por personal de emergencia antes de ser trasladado al Hospital Domingo Funes para una valoración más completa. El otro conductor no presentó lesiones, según informaron las autoridades presentes.

Las dos motocicletas fueron secuestradas y quedaron a disposición de la justicia, mientras personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y recabar información sobre la mecánica del siniestro.