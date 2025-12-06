Un hombre sufrió disparos en la cabeza y el abdomen en Córdoba capital

Un hombre mayor de edad fue trasladado de urgencia tras recibir heridas de arma de fuego en barrio Villa La Tribu, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en la zona de calles Manuel de Escalante y Ramón Oro, donde la víctima fue asistida antes de ser llevada al Hospital Elpidio Torres.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre presentaba lesiones en el cráneo y el abdomen, por lo que posteriormente fue derivado a un centro neurológico para una evaluación más precisa de su estado.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias en las que se produjo el ataque, y la investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales y policiales.