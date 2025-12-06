Un VW Gol derrapó en la Autovía Punilla y quedó varado en el kilómetro 3

Un episodio ocurrido esta madrugada en la Autovía Punilla, a la altura del kilómetro 3 en Bialet Massé, movilizó a personal policial y al servicio de emergencias. Un hombre de 49 años que manejaba un VW Gol perdió el control del vehículo y terminó detenido al costado de la calzada.

El equipo médico que llegó al lugar revisó al conductor y confirmó que se encontraba en condiciones estables, sin necesidad de traslado. Tras la evaluación, el automóvil permaneció en el sector hasta la llegada de una grúa para su retiro.

La policía trabajó en la señalización y en la seguridad del área mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.