Villa Allende destruyó 30 escapes libres retirados en operativos de tránsito

Villa Allende llevó adelante la destrucción de 30 escapes de motos que habían sido incautados en distintos controles realizados por la Dirección de Tránsito en el marco de la ordenanza 49/22, que prohíbe la circulación con escapes libres en la ciudad. La medida apunta a reducir el ruido en la vía pública y mejorar la convivencia urbana.

La intervención contó con la colaboración de Caminos de las Sierras y de la empresa Federico, que aportaron maquinaria para garantizar la destrucción total de los elementos retirados en operativos previos. Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones permite avanzar de manera sostenida en el ordenamiento del tránsito y en la disminución del impacto sonoro.

Asimismo, se subrayó el rol de los vecinos que realizan denuncias a través de la aplicación IBIS S.O.S., enviando fotos y videos que permiten intervenir de forma rápida y precisa en cada operativo.

La Municipalidad afirmó que la destrucción de estos 30 escapes representa un avance concreto en el objetivo de recuperar la tranquilidad en los barrios y fortalecer el cumplimiento de las normas vigentes.