Advierten por fuertes crecidas del río San Antonio tras las intensas lluvias

El monitoreo hidrológico de Córdoba encendió esta mañana señales de preocupación al registrar niveles de amenaza amarillo, naranja y rojo en distintas cuencas del Valle de Punilla y alrededores. La cuenca del río San Antonio, que desemboca en el lago San Roque, apareció marcada en nivel rojo, el máximo del sistema, aun antes de que se produzcan las lluvias más intensas previstas para las próximas horas.

Las mediciones oficiales de las 06:00 y 05:30 de este domingo mostraron un incremento acelerado en los volúmenes de lluvia acumulada y en las ventanas de respuesta de cuencas como Los Espinillos, Río Santa Rosa, Río San Guillermo y A° Las Mojarras, varias de ellas en nivel naranja y amarillo, que anticipan un caudal sensible a crecidas repentinas.

En el caso del río San Antonio, el indicador rojo combina lluvias previas, suelos saturados y una ventana de reacción corta, factores que elevan la posibilidad de un aumento brusco del caudal si se mantienen las precipitaciones en la región. El sistema provincial monitorea cada cinco minutos los cambios y actualiza los niveles de amenaza por cuenca.

Los pronósticos advierten que todavía falta el tramo de precipitaciones más fuertes del día, por lo que las autoridades recomiendan evitar cruces de vados, zonas bajas o sectores próximos a los cauces serranos hasta que los niveles comiencen a estabilizarse.