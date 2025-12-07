Calamuchita: detienen a dos hombres y secuestran dinero e inhibidor

Dos hombres que se desplazaban por la zona del Río Los Reartes quedaron detenidos esta tarde tras ser señalados por vecinos por provocar daños en vehículos estacionados junto al cauce.

De acuerdo con fuentes oficiales, ambos circulaban en un automóvil al que se le practicó un control inmediato. Durante el procedimiento se halló una importante suma de dinero —cercana al millón de pesos—, un inhibidor y distintos elementos de interés para la investigación.

Los hombres, oriundos de Córdoba Capital, fueron trasladados para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.