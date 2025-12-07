Calamuchita: detienen a dos hombres y secuestran dinero e inhibidor

Villa Ciudad Parque:
Calamuchita: detienen a dos hombres y secuestran dinero e inhibidorDos hombres oriundos de Córdoba Capital fueron interceptados esta tarde en Villa Ciudad Parque, donde se les incautó cerca de un millón de pesos, un inhibidor de señal y el vehículo en el que se movían.
Dos hombres que se desplazaban por la zona del Río Los Reartes quedaron detenidos esta tarde tras ser señalados por vecinos por provocar daños en vehículos estacionados junto al cauce.
De acuerdo con fuentes oficiales, ambos circulaban en un automóvil al que se le practicó un control inmediato. Durante el procedimiento se halló una importante suma de dinero —cercana al millón de pesos—, un inhibidor y distintos elementos de interés para la investigación.
Los hombres, oriundos de Córdoba Capital, fueron trasladados para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.