Con enorme tristeza, despiden a la joven Agustina Vidosa en Carlos Paz

La comunidad de Villa Carlos Paz y Mayu Sumaj despide a María Agustina Vidosa, la joven de 23 años que perdió la vida el 5 de diciembre en un siniestro vial en Avenida Cárcano. La noticia provocó un hondo impacto en Punilla, donde la familia Vidosa es ampliamente reconocida.

Los servicios de sepelio se realizan este 7 de diciembre, en Sala B, con acompañamiento desde la 1.30 hasta las 18 horas. La inhumación está prevista para el lunes 8 de diciembre, en el Cementerio San Antonio, donde familiares y allegados brindarán el último adiós.

Agustina era hija del dirigente radical Marcelo Vidosa y madre de una niña de cinco años, lo que incrementó el dolor en la comunidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cercanía, despedidas y muestras de afecto hacia sus seres queridos.

El siniestro ocurrió cuando la motocicleta Brava 110 en la que viajaba como acompañante impactó contra un colectivo de la empresa Fono Bus. El vehículo era conducido por un adolescente de 16 años que sufrió lesiones leves y terminó imputado. Según se conoció, la moto había sido prestada por un amigo de 18 años.