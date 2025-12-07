Córdoba: Descubren estupefacientes en un auto durante un control policial

Dos hombres fueron detenidos esta tarde en barrio La Fraternidad, luego de que personal policial encontrara estupefacientes y otros elementos dentro del vehículo en el que se desplazaban.

Según informaron fuentes oficiales, durante el control se secuestraron 24 envoltorios de clorhidrato de cocaína, tres bolsas con marihuana, una balanza, teléfonos celulares y cartuchos, además del automóvil en el que circulaban.

El procedimiento derivó en un forcejeo en el que un efectivo policial sufrió una lesión, sin que se registraran otras complicaciones en la zona.

Los elementos secuestrados y los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente para avanzar en la investigación correspondiente.