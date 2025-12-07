Denuncian lavado en AFA: un monotributista tendría 120 autos de lujo y helipuerto

La Coalición Cívica expuso los fundamentos de la denuncia por lavado de dinero que involucra a asociados de la dirigencia de la AFA, criticando duramente la inacción del sistema judicial y advirtiendo sobre un grave conflicto de interés, ya que jueces que integran el Tribunal de Disciplina de la AFA podrían investigar a la cúpula de la asociación.

Matías Yofe, dirigente del espacio político que lidera Elisa Carrió, explicó en una entrevista por Radio Rivadavia a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, que “es el sistema judicial totalmente a sed de de esta gente” y cuestionó que la masiva adquisición de activos por parte de los presuntos testaferros no disparó ninguna “alerta roja” por parte de los organismos de control estatal.

La investigación se concentra en la figura de presuntos testaferros que poseerían una “suntuosa mansión” con helipuerto no registrado en Pilar y “más de 120 autos de colección”, con patrimonios incompatibles.

Yofe destacó que, a pesar de la gravedad de la evidencia, la causa presentada ante Casación recayó en el juzgado de Rafecas, quien “se declara en incompetencia sin haber dado ninguna medida preliminar previa”, al igual que en Penal Económico. "Se iban pasando peleándose por cuestiones de competencia entre colegas y no marcaban ninguna medida preliminar para cuidar lo que había en el interior de la quinta", sostuvo.

El supuesto esquema de testaferros involucra a Luciano Pantano, un monotributista y a su madre jubilada, quienes figuran como titulares de la empresa Real Central. La firma, según Yofe, posee esta mansión en Pilar, donde se sospecha que se encuentran los “120 autos con Ferrari, Porsche, BMW, autos de colección” que encontraron bajo su dominio, además de “una casa más que hemos encontrado en el barrio Aires Plaza de Pilar”.

El dirigente afirmó que los fondos que se estarían lavando provendrían de dinero que debería ir a los clubes. “De confirmarse esto, tristemente es la plata que no estaría llegando a los clubes”, lamentó, mientras “vemos todos los clubes totalmente desfinanciados, vemos los clubes quebrados, vemos los clubes que en su infraestructura están totalmente venidos abajo”.

Yofe enfatizó su preocupación por la falta de controles: “Estamos hablando de que se compraron autos y que se gastaron millones y millones de dólares en autos. Compraron propiedades, o sea, no saltó ninguna de de las alertas”, cuando “cualquiera de nosotros mañana quiere comprar un auto y no te da y no te da el blanco, no te da la guita para ir y comprar ese auto, te va a llamar el estado y te va a decir de dónde salió”.

Al referirse al conflicto de interés, Yofe advirtió sobre el Tribunal de Disciplina de la AFA, compuesto por jueces y fiscales. “Veamos si en las causas que están dando vueltas, entre otras las que iniciamos junto a la doctora Linisa Carrió Facundo Gison, quien te habla. Veamos si no coinciden los nombres”, sostuvo.

Finalmente, en la nota se le consultó: "Vos decís que una causa de investigación a Claudio ‘Chiqui’ Tapia puede caer en un miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Eso que estás diciendo". Yofe respondió: "Sí, claro. Es impresionante. Ese es el delirio". (NA)