Dos personas murieron en un choque frontal entre Deán Funes y Quilino

Dos personas murieron esta mañana en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 60, entre Deán Funes y Quilino, luego de que un Ford y un Fiat Cronos impactaran de frente en circunstancias que aún se investigan.

Las primeras informaciones señalan que una de las víctimas era oriunda de Quilino, mientras que la otra, residente en San José de las Salinas, viajaba hacia Deán Funes para participar en un torneo de bochas. Ambos fallecieron en el lugar debido a la violencia del impacto.

La calzada se encontraba muy mojada por la copiosa lluvia registrada desde la tarde del sábado, situación por la que Defensa Civil de Quilino había emitido un aviso de precipitaciones intensas para la zona. La ruta permaneció interrumpida durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.

En el operativo trabajaron efectivos de la Departamental Ischilín, la Guardia Local de Quilino, Bomberos de Deán Funes y personal del Ministerio Público Fiscal, quienes continuaban recabando datos para determinar las causas del siniestro.