Dos personas perdieron la vida en la Ruta 60

En horas de la mañana, personal policial y un servicio de emergencias se hicieron presentes en el kilómetro 838 de la Ruta Nacional N.º 60, en jurisdicción de Quilino departamental Ischilin, donde constataron el fallecimiento de dos hombres adultos

Ambas personas se trasladaban en un automóvil Ford Focus junto a otros dos ocupantes. Por motivos que aún se investigan, estás personas habrían perdido la vida producto de una colisión con un Peugeot 408 conducido por un hombre de 38 años, quien viajaba acompañado de una mujer de la misma edad y tres menores de 5, 10 y 12 años.

Cabe mencionar que, por orden de la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión del conductor del Peugeot, quedando a disposición de la Justicia.

Asimismo, el resto de los involucrados en el siniestro fueron derivados al Hospital Dr. Ernesto Romagosa para su asistencia médica. Luego, se trasladó a los tres menores al Hospital de Niños para una mejor valoración. Las víctimas viajaban en un Ford Focus. El otro conductor quedó aprehendido por disposición judicial.