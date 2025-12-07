Grave: discutió con su pareja, fracturó a su bebé y huyó en Córdoba

Un hombre de 30 años fue detenido en las últimas horas, acusado de haber lesionado a su hijo de seis meses durante una discusión con su pareja en una vivienda de calle Domingo Iros al 550, en barrio Villa Urquiza. Tras el episodio, el joven padre se dio a la fuga, situación que motivó un operativo policial para localizarlo.

El bebé fue llevado inicialmente al Hospital Eva Perón y luego derivado al Hospital de Niños, donde los profesionales confirmaron una fractura en su brazo derecho. El diagnóstico encendió las alarmas y derivó en la intervención inmediata de la Justicia.

La detención del hombre se concretó en la intersección de Bv. Del Carmen y Deán Funes, en Alto Alberdi, donde fue interceptado por un móvil que ya se encontraba en tareas de búsqueda.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de 4° turno, a cargo de la magistrada Romina Lencina, mientras continúa la investigación sobre las circunstancias del hecho.