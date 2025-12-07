Hallan cocaína y dinero de varios países en un operativo en Villa Allende

Esta madrugada, un operativo policial en Villa Allende terminó con la detención de un hombre y una mujer que circulaban en motocicleta y fueron interceptados por un móvil que realizaba patrullajes preventivos. Durante el control, los efectivos encontraron 25 envoltorios de clorhidrato de cocaína, además de dinero en distintas monedas extranjeras, un teléfono celular y la moto en la que se trasladaban.

En el procedimiento colaboró personal de la FPA, que asistió en el secuestro de los elementos y en la continuidad de las actuaciones judiciales. Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial mientras se investigan sus movimientos previos y la procedencia del material incautado.