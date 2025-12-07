La Fiscalía se manifestó ante los reclamos por las denuncias de presunto abuso sexual

La Fiscalía de Tercer Turno de Villa Carlos Paz difundió oficialmente un comunicado luego de que trascendiera que existían denuncias de presuntos abusos sexuales que apuntan al jardín del colegio parroquial en barrio La Quinta.

Días atrás, dos madres daban a conocer a través de EL DIARIO, que habían denunciado presuntos abusos contra la integridad sexual a sus hojas de 3 y 4 años, desde ese momento el caso tomó gran relevancia y se puso en agenda de los medios provinciales. El pasado viernes, más de 150 padres se convocaron en la puerta de la institución exigiendo respuestas y la denuncia del apoderado legal.

Es importante aclarar que el abogado querellante Pablo Pigini manifestó en todo momento que la investigación en la Fiscalía de Tercer Turno a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez era la única que había avanzado y se venían tomando medidas. Sin embargo, no así en la Fiscalía de Segundo Turno a cargo del fiscal Ricardo Mazucchi, donde recae la segunda denuncia.

El comunicado expresá "Con motivo de las publicaciones periodísticas efectuadas en las últimas horas respecto a un hecho contra la integridad sexual en la cual habría sido víctima una menor de edad, La Fiscalía de Competencia Múltiple del Tercer Turno de esta ciudad, se encuentra interviniendo en la investigación desde un primer momento, habiéndose efectuado los abordajes correspondientes en las Secciones de Medicina Legal, Química y Genética de Policía Judicial. Asimismo se han adoptado otras medidas en esta Fiscalía con la intervención de los Equipos Técnicos de esta sede Judicial, con el fin de esclarecer la supuesta comisión de un hecho delictivo, estando la causa en secreto de sumario".