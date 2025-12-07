"La Sole" sorprendió a los pasajeros del Tren de las Sierras

Este domingo no fue uno más para los pasajeros del Tren de las Sierras, la reconocida y popular cantante Soledad Pastorutti los sorprendió con su presencia.

Según informó el medio local PunillaInforma, la famosa intérprete de grandes clásicos de nuestro folclore nacional subió al tren en la estación Molinari hasta la localidad de Casa Grande.

Si bien realizó un trayecto corto, fue lo suficiente para que los demás pasajeros aprovecharan la oportunidad de tomarse una fotografía. Cristina, una de las pasajeras, expresó "Al consultarle sobre el motivo del viaje, "La Sole" contó que "hacía mucho que no se subía a un tren".

"La Sole" es sin duda una de las grandes artistas de más trayectoria en la actualidad, tuvo sus inicios y saltó a la popularidad en el Festival Nacional de Cosquín cuando ganó el Premio Nacional SADAIC el 26 de enero de 1996, evento que la lanzó a la fama. Este domingo grabaron en vivo para el programa "La Peña de Morfi" desde la Plaza Próspero Molina, donde recordó cómo fue su llegada hace 30 años al festival.

Según algunos trascendidos, estaría llevándose adelante una filmación de un documental que repasa sus inicios artísticos y los primeros años de su trayectoria, incluyendo su llegada al Festival de Cosquín.