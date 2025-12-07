Limpiavidrios intentó agredir a policías luego de romper el paragolpes de un auto

Un limpiavidrios fue detenido esta tarde en barrio Centro luego de dañar el paragolpes de un automóvil durante un incidente ocurrido en una de las arterias más transitadas de la zona.

Según indicaron fuentes policiales, el conflicto habría comenzado tras una discusión con la conductora del vehículo. Cuando los efectivos llegaron para intervenir, el hombre habría intentado agredirlos, por lo que fue reducido y trasladado.

El detenido, que registra antecedentes delictivos, quedó a disposición del magistrado interviniente mientras se determina la responsabilidad penal y las circunstancias que derivaron en el episodio.