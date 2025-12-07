Persecución con menores terminó con una moto abandonada en Miguel Muñoz B

A las 4 de la mañana de este domingo, personal del Comando de Acción Preventiva observó a dos adolescentes circulando en una Honda Wave blanca en actitud sospechosa. Cuando notaron el móvil policial, aceleraron y comenzaron a huir realizando maniobras riesgosas sobre distintas arterias del barrio Miguel Muñoz B.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia, los efectivos siguieron el recorrido hasta que la motocicleta ingresó en la calle José Ingenieros, un pasaje sin salida. En ese punto, los jóvenes abandonaron el rodado y continuaron la fuga corriendo.

La moto fue secuestrada y, tras la verificación radial, se constató que estaba registrada a nombre de una mujer del mismo barrio. Minutos más tarde, los adolescentes fueron alcanzados en la intersección de Brasil y Perón. El conductor, de 16 años, no tenía documentación para circular; su acompañante tiene 14.

Ambos fueron trasladados a la comisaría para la revisación médica de rutina. La motocicleta quedó a disposición del Juzgado interviniente por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.