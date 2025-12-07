Riña entre naranjitas en La Falda terminó con un joven detenido

Un joven de 19 años fue detenido este viernes alrededor de las 20:00 en la intersección de Capital Federal y avenida Edén, en La Falda, luego de protagonizar un incidente durante una riña entre naranjitas que trabajaban en la zona.

Personal de la Patrulla Preventiva, junto a la guardia local e inspectoría municipal, arribó al lugar tras recibir una alerta sobre el conflicto. Cuando los agentes intentaron controlar la situación, uno de los involucrados reaccionó con agresiones verbales y amenazas, resistiéndose al procedimiento.

Ante la escalada, los efectivos procedieron a su aprehensión y lo trasladaron a la dependencia policial local, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.