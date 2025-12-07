Río Cuarto: control preventivo permitió detener a un hombre buscado

Un hombre con pedido de captura vigente fue detenido en Río Cuarto durante controles preventivos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El operativo se desarrolló en el marco de acciones definidas por el Ministerio Público Fiscal.

La identificación del detenido ocurrió en barrio Sáenz Peña, donde personal de la Compañía de Intervenciones Especiales advirtió la presencia del hombre requerido por la Fiscalía de 3° Nominación en una causa por amenaza calificada y lesiones leves.

En paralelo, se efectuaron recorridos y controles en otros puntos de la ciudad, entre ellos 400 Viviendas, Hipódromo y la Ruta Nacional 158, como parte de las tareas de prevención.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue trasladado a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.