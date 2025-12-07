Operativo policial

Río Cuarto: tres hombres detenidos en plena riña con un arma de fuego

La Policía intervino anoche en un sector urbano de Río Cuarto donde tres hombres se enfrentaban en la vía pública; se secuestró un arma de fuego con cargador y cartuchos.
domingo, 7 de diciembre de 2025 · 18:24

Tres hombres quedaron detenidos anoche en Río Cuarto tras protagonizar una riña que obligó a una intervención urgente para evitar que el conflicto escalara.

Al llegar al lugar, el personal actuante decomisó un arma de fuego con su cargador y varios cartuchos que estaban en poder de uno de los participantes. Todos fueron reducidos y trasladados para avanzar con las medidas judiciales de rigor.

El episodio ocurrió en un punto céntrico de la ciudad y generó preocupación entre los transeúntes que observaron la secuencia.

