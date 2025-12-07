Río Cuarto: tres hombres detenidos en plena riña con un arma de fuego

Tres hombres quedaron detenidos anoche en Río Cuarto tras protagonizar una riña que obligó a una intervención urgente para evitar que el conflicto escalara.

Al llegar al lugar, el personal actuante decomisó un arma de fuego con su cargador y varios cartuchos que estaban en poder de uno de los participantes. Todos fueron reducidos y trasladados para avanzar con las medidas judiciales de rigor.

El episodio ocurrió en un punto céntrico de la ciudad y generó preocupación entre los transeúntes que observaron la secuencia.