Secuestran cocaína, marihuana y municiones en un auto en La Fraternidad

Un patrullaje preventivo realizado anoche en barrio La Fraternidad terminó con la detención de dos hombres que circulaban en un automóvil Volkswagen Gol por inmediaciones del Pasaje Cires y las vías férreas. El vehículo fue controlado por personal policial que advirtió movimientos sospechosos en la zona.

Durante la inspección del rodado se encontraron 24 envoltorios con cocaína, tres bolsas con picadura de marihuana, una balanza digital, teléfonos celulares, una suma de dinero y cuatro cartuchos de distintos calibres. También se incautaron otros elementos presuntamente vinculados a actividades ilegales.

Tras el procedimiento, ambos hombres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras se investigan las circunstancias del hecho y el origen de los elementos secuestrados.