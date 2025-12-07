Un bebé de un año grave tras ser atacado por un perro pitbull

En las últimas horas, un bebé de 1 año debió ser trasladado de urgencia desde un domicilio ubicado sobre calle Pública s/n de barrio Ceferino Namuncurá de la localidad el Bretel, hasta el Hospital Aurelio Crespo de la ciudad de Cruz del Eje.

El menor resultado herido por la mordedura de un perro de raza pitbull. Luego de ser asistido, facultativos lo derivaron de inmediata al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde se le diagnosticó traumatismo de cráneo, facial y cervical.

Las autoridades competentes se encuentran investigando las circunstancias en las que se produjo el violento episodio.

